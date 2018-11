Saaremaa vald hakkab veerand miljoni euro eest töötuid noori otsima

“Paraku on selle numbri sees ka noored, kes on läinud elama, õppima või tööle välisriiki ning rahvastikuregistris see ei kajastu,” tunnistas Saarte Häälele projekti “Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine” (NGTS) vedav Ulvi Lehtsalu.

Saare- ja Muhumaal oli oktoobri lõpu seisuga 495 ametlikult töötut, neist 16–24 aasta vanuseid noormehi ja neide 60. Kui lisada vallavalitsuse nimetatud 384, on noori töötuid kokku 444.

Seega vallavalitsus ei tea, kui palju on Saaremaal 16–26-aastaseid inimesi, kes vastavad NGTS-i projekti tingimustele ehk koduseinte vahel aega surnuks löövad.

Et saada valla abi, ei tohi noor töötada, olla ametlikult töötu, õppida, tegeleda äriga, olla vanglas, kaitseväes või väikelapsega kodus.

