Saaremaa otsib ehitajaid

Mitmed Saaremaa ehitusfirmad otsivad praegu ehitajaid, kinnitades, et töömahud on kõvasti kasvanud.

Pea täpselt ühel ajal on oma töökuulutuse üles riputanud nii Arens Ehitustööd, Kuressaare Ehitus kui ka EBC Ehitus.

Tööd pakutakse seejuures nii üldehitajaile, abitöölistele kui ka üleüldise nimetaja all ehitustöölistele. Põhjus on kõigil üks – töömahud on suurenenud.

Ehitusturul on [Arensi juhatuse liikme Olari Aaviku] sõnul praegu selline aeg, et ehitatakse palju ja tööpuudust ehitajatel pole, pigem on firmadel puudus ehitajatest. Samuti võib tema sõnul nende firma näitel öelda, et vahepeal on koju tulnud ka Soome ehitajaks läinud mehi, kuid on esinenud ka vastupidiseid olukordi.

Allikas: Saarte Hääl