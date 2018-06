Saaremaa ajaleht Meie Maa jäi peatoimetajast ilma

Täna lahkus ametist Kuressaare ajalehe Meie Maa peatoimetaja Veiko Visnapuu, mõne kuu eest torkas silma sellega, et ajakirjanduse kõrvalt veel risti vastupidist suhtekorraldusäri ajas. Ajakirjandusliku tõsiselvõetavuse mõttes on selline samm küllaltki harvaesinev.

Meie Maa tegevjuht Priit Rauniste kinnitas Delfile, et lahkuminek oli kõigiti viisakas, poolte kokkuleppel, mingit paksu verd Visnapuu ja toimetuse vahele ei jäänud, olgugi, et suhtekorraldusbisnessi peatoimetaja ameti kõrvalt ajamist on väljaande omanik Arne Pagil Postimehele nimetanud "probleemiks, mis tuleb igal juhul lahendada".

Rauniste kinnitas, et ajaleht ilmub edasi nii, nagu plaanis oli, ka vahepealne aeg, kui peatoimetaja oli küll nime poolest ametis, ent mõtetega juba suhtekorralduse juures, pole lehe turupositsiooni suuremat mõjutanud. Kuressaare ajakirjandusmaastik on mõneti erinev teistest Eesti linnadest, seal ilmub nimelt kaks konkureerivat paberajalehte - Meie Maa ja Saarte Hääl, konkurents on seega äärmiselt tihe.

Esialgu võtab Meie Maa toimetuse juhtimise üle keegi "majast seest", ütles Rauniste. Kas see isik jääbki peatoimetajaks või hakkab väljaanne otsima uut juhti, ta ei täpsustanud, märkides vaid, et ega igavesti püsivaid lahendusi olemas polegi.