Saare politseinikest on veerand pensionieelikud

Lisaks pensioneeruvatele ametnikele lahkub politseist muudel põhjustel keskmiselt 400 inimest aastas.

Uusi korrakaitsjaid tuleb nende asemele umbes 320. Täitmata ametikohti on juba praegu politsei- ja piirivalveametis üle 150.

Kuressaare jaoskonna juht Rainer Antsaar nentis, et mured on ühesugused igal pool, kuigi Saaremaal probleem nii drastiline ei paista.

"Meie maakonnas töötab praegu 57 politseiametnikku, kelle keskmine vanus on 40 aastat. Täna tööl olevatest inimestest on juba õigus pensionile minna neljal politseinikul, kes ei ole seda võimalust aga kasutanud ja soovivad jätkuvalt töötada meie turvalisuse tagamise nimel."

2021. aasta lõpu seisuga on siin töötavatest politseiametnikest võimalik pensionile jääda juba 15 inimesel. See on veerand politseijaoskonna isikkoosseisust.

“Kui paljud neist seda võimalust kasutavad, on praegu veel vara öelda. Kindlasti tuleb otsustamisele kasuks ka praegu arutlusel olev võimalus võtta eripension ja jääda teenistusse edasi,” lausus Antsaar.

Loe täisteksti saidil Saarte Hääl