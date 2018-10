Saarde vald kiitis heaks tselluloositehase uuringute alustamise

Viik sõnas, et hetkel pole veel teada, millal uuringud alguse saavad: "Ajalisest tähtajast polnud sel hetkel juttu, täna on otsust, nüüd saavad nad selle otsusega pöörduda vabariigi valitsuse poole, et näidata, et Eestimaal on selline kant, mis ei tauni nende tegevust," sõnas ta vahetult pärast volikogu istungi lõppu.

"Meil on siin targad inimesed, kes saavad aru, et ilma raamatuid lugemata targaks ei saa, samamoodi ei saa midagi teada enne uuringuid," sõnas volikogu esimees.

Saarde vallas plaanitakse tema sõnul uurida mitmeid kohti, kuhu võiks tselluloositehas sobida. EST-FORi enda avalduse järgi peab maalapp olema vähemalt 100 hektarit suur ning asuma Rail Baltiva planeeritava kaubajaama lähistel. Seejuures peaks tehas vett saama Pärnu jõest.