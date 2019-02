Saar: Vana Baskini teatri juhile oli toetuse lõppemine juba aastaid teada

Ministri sõnul üritatakse alati vahendeid juurde leida, aga kunagi ei ole neid nii palju, et kõigile jaguks. "Nii on komisjonile seatud alati väga raske roll. Komisjon peab kellelegi alati ütlema "ei" ja tihtipeale vähendama seda toetuse summat, mida küsitakse," lisas Saar.

Ta märkis, et komisjon tegi tulenevalt valdkonnaga kokkulepitud kriteeriumitest otsuse juba 2017. aastaks, et kriteeriumite alusel ei ole põhjust teatrile enam sellest voorust raha eraldada.

"Kultuuriministrina võtsin komisjoni otsuse teadmiseks, sest mul ei olnud olulisi vastuargumente, aga selleks, et teatril oleks aega oma tegevus ümber korraldada, leidsin täiendavalt 30 000 eurot – sama suurusjärk, mis neile möödunud aastal oli eraldatud – selle jaoks, et nendel oleks aasta üleminekuaega," ütles minister.

"Vana Baskini Teatri juht teadis väga hästi, et komisjon oli sellise otsuse teinud. Mina andsin neile üleminekuajaks täiendavad vahendid, aga teist aastat järjest ei ole mingit põhjust öelda, et nüüd on jälle üleminekuaasta, sest komisjon on teinud oma kaalutletud otsuse," lisas Saar.

Minister selgitas ka, et erateatreid ei ava ega sulge kultuuriminister ega kultuuriministeerium, vaid neid avavad ja sulgevad eraisikud ning see on nende otsus.

Saar lisas, et Tallinna linn on tulnud appi ja leidis sellel aastal täiendavad vahendid, et toetada Vana Baskini Teatrit.

"Ma loodan, et need vahendid annavad võimaluse Vana Baskini Teatril jätkata. Tõepoolest, mulle meeldiks, kui Eesti oleks teatrite mõttes võimalikult mitmekesine," märkis Saar.