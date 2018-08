Šaakaleid võib koertega küttima hakata alates 1. oktoobrist

„Usaldame ekspertide hinnanguid, millest johtuvalt otsustasime tõsta jahikoeraga peetava šaakalijahi kuu võrra varasemaks. See ühtlustab meie jahinduse põhimõtteid, sest jaht koertega on enamikule ulukitele lubatud just 1. oktoobrist. Kui sama ka šaakalile laiendame, siis on võimalik küttida šaakalit ka teistele ulukitele peetavate jahtide ajal,“ selgitas keskkonnaminister Siim Kiisler.

Mis puudutab šaakalile peetavat jahiaega üldisemalt, siis selles osas veel läbirääkimised käivad. Jahimeeste selts on teinud ettepaneku tõsta šaakalijahi algus kuu aega ettepoole – 1. augustile – ning pikendada nende jahtimise aega samuti kuu võrra – 31. märtsini. Terioloogia selts seda ettepanekut aga mõistlikuks ei pea, sest šaakal ei ole võõrliik, vaid alates 2016. aastast Eesti jahiuluk, mistõttu tuleb temasse suhtuda samamoodi kui teistesse meie jahiulukitesse. Terioloogia seltsi hinnangul on šaakalikutsikad augustikuus veel oma vanematest sõltuvad, mistõttu oleks nende sel ajal küttimine ebaeetiline. Teiseks on sel ajal oht ajada omavahel segi šaakalid ja hundikutsikad. Nonde kasv ja värvus on enam-vähem sama. Olgugi et lähemalt vaadates saab aru, kummaga tegu, võib juhtuda, et šaakali asemel lastakse maha hundikutsikas.

Teriloogia selts tõi välja ka selle, et möödunud aastal šaakali üldarvukus tunamullusega võrreldes ei suurenenud, samuti ei laienenud liigi levikualad. Lähemalt arutab terioloogia selts šaakali tulevikku septembri keskel toimuvas sügiskoolis.