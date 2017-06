SAAGA JÄTKUB | Nõo rahvas on nõutu: "Elva jääb vastassuunda"

Haldusreform venib pikale veel neljas keerulisemas piirkonnas, nende hulgas Nõo valla ühendamine Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu vallaga. Otsuse venimine on nii hea kui ka halb. Halb, kuna positiivset otsust ei ole, hea aga sellepärast et valdadel, kes sundliituda ei taha, säilib lootus.

15. juuni hommikul otsustas valitsus neli ühinemisettepanekut veel kord üle vaadata. Rahandusministeeriumi peaspetsialisti Karel Hanni sõnul vaadatakse ettepanekud üle, sest piirkondliku komisjoni otsuse ja valitsuse otsuse vahele on jäänud mitmeid erinevaid sündmusi, arenguid ja pöördumisi ning lisaks hinnatakse veel kord ka omavalitsuste esitatud arvamustes märgitud asjaolusid.

"Veel on lootust!"

Otsus ühinemisettepanekkud üle vaadata mõjus Nõo vallavanema Rain Sangernebo sõnul pigem positiivselt: "Demokraatia poole pealt on tegemist õige otsusega ning on mõistlik ja normaalne, et meie olukord veel üle vaadatakse. Tänane olukord on kindlasti parem, kui oleks olnud sundliitumise puhul."

Lootust lisas valitsuse otsus jätta Loksa erandina iseseisvaks omavalitsuseks: "Eks Loksa teeb kadedaks ikka, aga ju siis leiti, et nii on vaja. Olen täna usus ja lootuses, et ka meie reaktsioone on arvesse võetud ja neist aru saadud."

Ootamatu pööre ja Nõo vastuseis

Elva linn ühines eelmise aasta lõpus vabatahtlikult Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdadega, moodustades enam kui 14 000 elanikuga Elva valla. Nõo valla tee on olnud aga keerulisem. Eelmise aasta sügisel soovitas Lõuna-Eesti piirkondlik komisjon Nõol ühineda Ülenurme vallaga (koos Kambja vallaga) ja alustati läbirääkimistega. Liitumiseni aga ei jõutud.

"Läbirääkimised Ülenurmega lõpetati, kuna nemad täitsid kriteeriume ning neil ei olnud vaja ühineda", kirjeldas Sangernebo. Kuna alla 5000 elanikuga Nõo nõuetele ei vastanud, tehti neile selle aasta alguses ettepanek liitumiseks Elva vallaga. See aga tuli Nõo inimestele üllatusena.

Rahvahääletuse tulemused näitasid, et inimesed on liitumise vastu. Vastloodud Elva valla elanike seas korraldatud rahvaküsitlusel osales 0,8% küsitlusealistest inimestest (93 inimest), kellest vaid kolmandik pooldas ühinemist.

Nõo valla inimesed olid kogu Eesti peale kõige aktiivsemad meeleavaldajad haldusreformi suhtes, ning küsitlusel osales lausa 60,5% küsitlusealistest inimestest, kellest 88,4% oli liitmise vastu. Mindi lausa nii kaugele, et korraldati ka Toompeal meeleavaldus Nõole erandi tegemiseks. (Loe rohkem SIIT)

Meeleavaldus Elvaga sundliitmise vastu Foto: Priit Simson

Elva on vastassuunas

Peamiseks põhjuseks sundliitumise vastu võitlemiseks on ebaloomulik asjade areng. Nõo valla elanike jaoks on tõmbekeskuseks Tartu linn, mitte aga liikumisteedes vastassuunda jääv Elva linn. Lisaks on teised omavalitused, kes nüüdseks juba Elva valla alla kuuluvad, läbirääkimisi pidanud juba eelmisest aastast saadik ning jõudnud kokkulepeteni. Nõo valla ühinemisel tuleks kõik uuesti üle vaadata, ning ka kiirelt lähenevad kohalikud valimised muudaksid asja keerulisemaks.

Sundliitmise korral on kohtusse minek vältimatu

Edaspidiste sammude kohta ütles Sangernebo järgmist: "Me pole haldusreformi vastu, Nõo rahva ajas tagajalgadele jaanuarikuine suunamuutus Elva suunas. Eks ka meie edasine suund on rahvahääletusega paika pandud ja oleks kummaline kui käituksime rahva tahte vastu. Kui meid vääramatult sundliidetakse, eks siis kohtusse minek on vältimatu."

Ta lisas: "Saadame Aabile kutse, kuna loodetavasti kui otsustajad näevad oma silmaga Eesti mitmekesisust siis oleks sellest kindasti abi. Meie rahvas on väga veenvalt oma arvamust avaldanud ja ma ei mõista kuidas oleks võimalik seda ignoreerida."

Maavanem: "Toetan Nõo iseseisvust!"

Tartumaa maavanema Reno Laidre sõnul oleks kohtusse pöördumine Nõo poolt ootuspärane käitumine: "Parim variant oleks vast olnud Nõo valla jagamine Elvaga seotud ja Tartuga seotud küladeks. Ka algsed läbirääkimised Ülenurme ja Kambjaga oli hea variant, praegune sundliitumine Elvaga aga ei anna soovitud tulemust".

Laidre ootas valitsuselt lõplikumat lahendust juba varem, kuna temale teadaolevalt pole uut infot olukorra kohta juurde tulnud. 20. juunil Tallinnas toimuval Lõuna-Eesti piirkondliku komisjoni kogunemisel kavatseb Laidre hääletada sundühendamise vastu: "Toetan Nõo iseseisvust!"

Lahendamata on veel Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühendamine; Haljala valla ja Vihula valla ühendamine Rakvere valla ja Sõmeru vallaga; Luunja ja Tähtvere valla liitumine Tartu linnaga ja Nõo valla ühendamine Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu vallaga. Piirkondlikel komisjonidel on oma ettepanekute esitamiseks aega alates 15.juunist 10 päeva. Otsused soovitakse teha võimalikult kiiresti ning valitsusel on aega teha lõplikud otsused kuni 15.juulini.

Tutvustame kõiki nelja järelejäänud sasipuntrat neljaosalises artiklitesarjas. Eile ilmunud artiklit Keila linna võitlusest liitumise vastu Vasalemma, Padise ja Keila valla ning Paldiskiga loe SIIT.