Ruussaar: Venemaa huvides on toetada konflikti Madridi ja Barcelona vahel

Ajakirjanik Ainar Ruussaare sõnul on Kataloonia küsimuses Venemaa huvides ilmselt toetada konflikti Madridi ja Barcelona vahel.

"Minu jaoks on üks suur küsimärk Venemaa. Olen püüdnud pisteliselt jälgida Vene kanaleid ja ametlikud kanalid on olnud hirmuäratavalt ettevaatlikud võtmaks positsiooni Kataloonia küsimuses või Hispaania küsimuses," ütles Ruussaar Vikerraadio saates "Samost ja Ruussaar", vahendab ERRi uudisteportaal.

Ajakirjanik Anvar Samost märkis, et kuuldavasti toimub esmaspäeva hommikuti Kremlis koosolek, kus pannakse paika Vene suurte telejaamade foon, esmaspäeva hommikuti.

"Ma arvan, et Kremlil on väga lihtne valik, sest Hispaania on väga jõuline NATO liige, väga jõuline Euroopa Liidu liikmesriik, siis ilmselt Venemaa huvides on toetada seda konflikti Madridi ja Barcelona vahel," arvas Ruussaar.

"Kuigi arvestades seda, et tegemist on meie suurima naabri ja mitte kõige sõbralikumaga, siis siin on oluline meelde tuletada, et Venemaa, isegi kui ta mõnikord näib valivat mõnedes lääneriike puudutavates kriisiküsimustes poole, tegelikult mängib kriisisüvendamistele, vaenusüvendamistele, mitte ei vali poolt," ütles Samost. "Nad ei vali niivõrd üht või teist poolt, vaid valivad selle, et saaks kriisi veel sügavamaks ja rängemaks," märkis ta.

Samosti sõnul on aga Kataloonia Euroopa ja ka Eesti poliitika küsimus ning Eesti on ka praegu ELi eesistuja.

"Siin on Eesti siseriiklikult võttes kaks aspekti. Esiteks - iga riigikogu ja valitsuse liige esindab eelkõige Eesti rahvast. Teiseks Eesti rahva emotsionaalne foon Kataloonia suhtes oletatavasti ja tunnetatavalt on toetav," märkis Samost.

Ruussaar nõustus, et eestlaste puhul on selge, et Kataloonia iseseisvuslasi toetav foon on ajalooliselt niimoodi kujunenud.