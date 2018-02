Ruussaar: presidendi kõne andis kohvinurgale mitu head tsitaati

Vikerraadio saates "Ruussaar ja Rumm" leidis saatejuht Ainar Ruussaar, et presidendi aastapäeva kõne oli terviklikult hea ja andis ka paar head tsitaati, saatejuht Hannes Rumm seevastu ootas enda sõnul presidendilt motivatsioonikõnet, vahendab ERRi uudisteportaal.

Ruussaare sõnul tulenes riigipea ja presidendi kantselei enda poliitilisest otsusest pöörata kõnes tähelepanu võimalikult paljudele Eesti kihtidele, inimestele, erinevatele spetsialistidele.

"See oli nii kõnes, nii vastuvõtul. Mulle jäi sellest kõnest küll paar väga head tsitaati kõrvu," tõdes Ruussaar.

Rumm nõustus Ruussaarega, et presidendi kõne oli hea. "Vaatasin üle ka selle, mida me Anvar Samostiga rääkisme presidendi esimesest aastapäevakõnest aasta tagasi. Ja siis me rääkisime aasta tagasi, et tegelikult oli kõne korralik, aga president kukkus läbi kohvinurga testis ehk kui homme saavad inimesed tööl kokku kolleegidega, siis ma arvan, et selles kõnes ei olnud ühtegi nii selgelt välja tulnud mõtet või kujundit, millest inimesed räägiksid. Ma kardan, et kohvinurgas räägitakse homme ikka rohkem kleitidest, glamuurist ja kõigest sellest, mis presidendi teksti ümbritses," arvas Rumm.

Ruussaare sõnul oli aga presidendi kõnes väljend "nõudlik rahulolematus", mis tegelikult võikski olla kohvinurga üks teemasid.

"Inimesed on nõudlikult rahulolematud oma riigiga, oma ülemustega, oma alluvatega ja nii edasi," rääkis Ruussaar.

