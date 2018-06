"Russofoobina" sai Venemaale sissesõidukeelu ka Ainar Ruussaar

Kõige pöörasemad russofoobid Eesti poliitikute ja ühiskonnategelaste hulgast ei saa enam Venemaale sõita, teatas eile Venemaa välisministeerium. Mainitud "russofoobide" hulgas on ka Postimehe erikorrespondent Ainar Ruussaar.

"Üks põhjus võib olla see, et olin rahvusringhäälingus üks sõltumatu venekeelse kanali ETV+ käivitajaid ja ideolooge," sõnas Ruussaar Postimehes ilmunud artiklis.

Delfi kajastas eile, et Venemaa välisministeeriumi informatsiooni- ja pressiosakonna direktori asetäitja Artjom Kožin kinnitas, et keeld on vastuseks 49 Magnitski nimekirja kuuluva venemaalase sissesõidukeelule Eestisse.

Venemaa välisministeeriumisse kutsuti Eesti suursaadik, kellele teatati sisenemise keelamisest meie maale reale eriti russofoobselt meelestatud Eesti poliitika- ja ühiskonnategelasele.

Välisministeeriumi pressiesindaja Sandra Kamilova ütles Delfile, et Eesti suursaadikule anti täna üle nimekiri Venemaale sissesõidu keelu saanud Eesti kodanikest. "Välisministeerium teavitab sellest kõiki nimekirja kantud kodanikke. Nimekirja me ei avalikusta."

Täpsustava küsimuse peale, kas nimekirjas on ka näiteks valitsuse liikmeid või riigikogulasi, kordas Kamilova, et nimekirja ei avalikustata. "Seega ei saa me selle nimekirja sisu üle ka spekuleerida."