Russofoobide nimistusse pandud ukraina päritolu Evhen Tsybulenko: vahepeal juba kartsin, et äkki mind polegi märgitud

20 Eesti „russofoobi“ nimekirjast, pani kokku Vene välisministeerium ning mille liikmeile on idanaabri territooriumle sissepääs piiratud, leiab ka juristi ja Eestis tegutseva ukrainlaste ühingu juhi Evhen Tsybulenko.

On ilmne, et sel nimekirjal pole russofoobiaga midagi ühist, ütles Tsybulenko Delfile. Tänapäeval nimetatakse russofoobideks kõiki, kes kritiseerivad Putini režiimi, kui kritiseerid Putinit, oledki kohe russofoob, nentis ta. Tsybulenko peab nimekirja sattumist omalaadseks tunnustuseks: enne välisministeeriumist tulnud kõnet jõudis ta isegi pisut muretseda, et viimaks teda polegi nimekirja pandud.

Ta lisas, et sissesõidukeeld ei oma tema elu juures suurt tähendust, kuivõrd tal polnud niiehknaa plaani Venemaad väisata seni, kuni seal on võimul president Vladimir Putin. On teada asjaolu, et Venemaal arreteeritakse ukrainlasi küllaltki kergekäeliselt kokku pandud süüdistuste alusel, rõhutas ta, lisades, et niikaua „kriminaalne Putini režiim võimul püsib“, ei soovita ta mitte kellelgi Venemaale reisida.

Eestis tegutsev õigusteadlane Tsybulenko sai 2009. aastal eriliste teenete eest Eesti kodakondsuse.