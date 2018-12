Ruslan Trochynskyi liitub parteiga Eesti 200

"Meil on asjad veel lõpuni paika loksutamata, et mul ei ole mõtet siin midagi kinnitada," ütles Eesti 200 esimees Kristina Kallas ERR-ile. "Vale ta ei ole, aga see ei ole päris lõplik informatsioon," märkis Kallas, lisades et ametlikult plaanib partei selle informatsiooniga välja tulla üsna ruttu.

Ruslan Trochynskyi on ansambli Svjata Vatra juht. Eestisse kolis ta sünnimaalt Ukrainast umbes 15 aastat tagasi. Ta on pälvinud Valgetähe V klassi teenetemärgi. Eesti kodanik on Trochynskyi 2017. aasta algusest.