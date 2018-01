RusDelfi peatoimetajaks saab Dmitri Kukuškin

Veebruari keskel asub RusDelfi peatoimetajaks Dmitri Kukuškin, kes viimased 1,5 aastat töötas ETV+ reporter-toimetajana-uudisteankruna.

„Dmitri kogemused, oskused, ambitsioon ja teles töötamisega kaasnev taust on just sellised, nagu me RusDelfi uuelt juhilt ootame. Ta senine töö Eesti venekeelses ajakirjanduses on jätnud väga hea mulje ja oleme rõõmsad, et alates veebruari keskpaigast saame ta oskusi rakendada Delfis. Nii Dmitri kui meie mõistame, et veebimaailma üksikasjadega kohanemine võtab natuke aega, aga nii RusDelfi toimetus kui kõik teised on 100% valmis spetsiifilisse väljaõppesse panustama,“ lausus Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald.

„Nii kogenud ajakirjanik muudab kogu Ekspress Meedia kirjastuse tugevamaks ja aitab vene keelt kõnelevate lugejate informeerimise ja meelelahutamise muuta RusDelfis kiiremaks ning mitmekesisemaks.“

Täna toimetusega kohtunud Kukuškin kinnitas, et talle on suur au liituda Eesti juhtiva meediakontserniga. „RusDelfi peatoimetaja amet on professionaalne väljakutse ja samal ajal võimalus end ning omi mõtteid teostada Eesti kõige populaarsemas portaalis. Loodan, et mul õnnestub ellu viia plaanid, kuidas uuendada RusDelfi sisu ja formaati.“

RusDelfi eelmine peatoimetaja Julia Rodina lahkus ametist omal soovil 2017. aasta novembris; alates sellest hetkest kuni Kukuškini saabumiseni juhib RusDelfit Veera Stepanova.

Dmitri Kukuškin on sündinud 1975. aastal Jaanilinnas. Ta lõpetas Narva 7. keskkooli, õppis seejärel 2 aastat Mereakadeemias, töötades hiljem Narva stuudioteatris Ilmarine näitlejana. Sellele järgnes töö SKY Raadios, telekanalis STV, 2004-2014 oli ta PBK Eesti uudiste reporter ja saatejuht; 2014-2016 Narodnoje Raadio hommikusaatejuht ja 2016-2018 ETV+ reporter-toimetaja ning venekeelse AK ankur.