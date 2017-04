Rünnak Stockholmis Eesti ohutaset ei muuda

Siseminister Andres Anvelt avaldas kaastunnet Stockholmi kesklinnas toimunud rünnakus hukkunute ja kannatanute lähedastele. Korrakaitseorganite sõnul ei ole alust Eesti ohutaseme tõstmiseks.

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher kinnitas, et Eesti ametkonnad jälgivad tähelepanelikult nii saabuvat infot Stockholmis toimunud veoautorünnaku kohta kui ka Eesti turvalisuse olukorda.

Kuigi ohutase ei ole muutunud, võtavad politsei välijuhid suurema tähelepanu alla rahvarohked kohad ning politseipatrullid peavad senisest enam silmas ka kaubanduskeskusi.

Rootsi politsei sai kohaliku aja aja järgi kell 14:53 teate, et Stockholmis Drottninggatanil sõitis veoauto inimeste sekka.

Õnnetuskoht on Drottninggatani ja Kungsgatani ristis. Sotsiaalmeedia piltidel on näha, et kaubik või väike veok põleb Åhlensi kaubamaja sees.

Kolm inimest on surnud, kinnitas politseiallikas Rootsi raadiole.

Teadaolevalt sõitis kaubik kaubamajasse sisse. Üks tunnistaja ütles Expressenile, et auto lähedal on maas kaks inimest.

