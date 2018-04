Rummu karjääris vajus läbi jää eakas kalamees, tema elu päästsid appi tõtanud noorukid

Foto: Kenno Soo

Täna kell 17.33 sai häirekeskus teate, et Rummu karjääris on läbi jää vajunud mees. Sündmuskohale jõudnud päästjad tegid kindlaks, et Rummu karjääris veekogu lähedal oli auto, mille kõrval seisis naine. Arvatavasti tema helistaski häirekeskusesse. Seevastu karjääri ühes väiksemas järves toimus päästeoperatsioon.