Rummu karjääris on sel hooajal ühe instruktori käe all uppumisohtu sattunud juba kaks sukeldujat, üks on seni haiglas

Esimene õnnetus juhtus mai lõpus, kui 44-aastast naist tabas sukeldudes raske terviserike, arvatavalt insult. 22. juulil võitles vee all oma elu eest aga kogenud sukelduja, kes on siiamaani haiglas. Mis temaga täpsemalt juhtus, pole selge, õnnetuse juures olnud instruktor kahtlustab paanikahoogu.

Lääne-Harju ennetus- ja menetlustalituse juht Erkko Piirimägi sõnul juhtus õnnetus, kus intstruktori juhendamisel sukelduma läinud 44-aastane naine kaotas teadvuse. Instruktoriks oli Tago Moldau. Kuna naine ei esitanud avaldust, ei alustatud juhtunu osas ka menetlust ja politsei käsitleb sündmust õnnetusjuhtumine. Moldau sõnul sai naine vee all insuldi.

Taolistel kursustel sõlmitakse üldiselt vastutusleping, mis tähendab, et instruktor vastutab varustuse ja instrueerimise eest, inimene aga enda terviserikete eest.

Sotsiaalmeedias ringleb info, et sama koolitaja käe all on juhtunud õnnetus ka 22. juulil, milles sai viga meessoost sukelduja. Moldau sõnul sattus koolitatav mingil põhjusel vee all paanikasse ja täpsemad asjaolud selgitab tema sõnul välja politsei poolt läbiviidav uurimine. Politsei aga ei tea juhtunust midagi. "Alates 1.juulist on registreeritud kaheksa veeõnnetust, millest ükski pole juhtunud Rummu karjääris. Mistõttu ei saa kinnitada 22.07 väidetavat juhtumit," sedastas Piirimägi.

20-aastase sukeldumisstaažiga Moldau sõnul ei ole mitte kunagi varem tema koolitustel selliseid asju juhtunud. Tema sõnul on uskumatu, et sellised sündmused aset on leidnud.

Viimase juhtumi puhul oli kannatanuks Moldau sõnul kogenud koolitaja, kellega ta on koos käinud sukeldumas nii Barentsi meres kui ka Egiptuses, laskudes lausa 40 meetri sügavusse. Mitte mingisuguseid probleeme varem tekkinud ei ole.

Nüüd toimunud tehnilise sukeldumise kursusel sattus koolitatav aga Moldau sõnul vee all mingil põhjusel paanikasse. Veest välja saanud, oli koolitatav Moldau sõnul meelemärkusel - hingas ja rääkis. Sellegipoolest viidi ta haiglasse, kus viibib siiamaani.

Õnnetustele järgnenud sotsiaalmeedia arutelus pandi kahtluse alla, kas Moldaul üldse juhendamise jaoks vajalik litsents on. Rahvusvahelise sukeldumise liidu (National Dive League) andmebaas näitab, et Moldaul on kehtiv instruktori sertifikaat olemas.

Sukeldumisklubi Maremark korraldab täna oma instruktoritega koosoleku, kus arutatakse taoliste juhtumite ennetamise üle. Peale seda on Moldau sõnul plaanis korraldada taoline koosolek kõikide sukeldumisinstruktoritega üle Eesti.