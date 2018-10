Rummu karjäärijärve avalikuks veekoguks kuulutamine pole veel otsustatud

"KÕK-i taotluse menetlemine on algusjärgus ja taotluse kohta küsitakse seisukoht kohalikult omavalitsuselt ja maaomanikult, kelle maale järv jääb. Seejärel on võimalik teha otsus veekogu avaliku kasutamise määramise kohta," ütles keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist Hendrik Põldoja Delfile.

Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitab keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja veeseaduse kohaselt valitsus. Nimekirja ei lülitata ühe kinnisasja piires asuvat eraõiguslikule isikule kuuluvat väljavooluta seisuveekogu; mitme kinnisasja piires asuvat eraõiguslikule isikule kuuluvat väljavooluta seisuveekogu pindalaga vähem kui viis hektarit; vooluveekogu valgalaga vähem kui 25 ruutkilomeetrit ning sellel asuvat paisjärve; seisuveekogu või selle osa, mis asub kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljal; veekogu või selle osa, mida kasutatakse joogivee võtmiseks.

"Üldjuhul veekogud, mis ei lähe nimetatud kriteeriumite alla, on määratud avalikuks kasutamiseks," ütles Põldoja. Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri on kinnitatud 1995. aastal ja seda on aja jooksul korrigeeritud, arvates sealt veekogusid välja või lisades neid juurde.

Käesoleval ajal ei kuulu Harjumaal Lääne-Harju vallas Rummu alevikus asuv 88,2-hektariline Rummu karjäärijärv avalikult kasutatavate veekogude nimekirja, kuid järve läbipaistvus, värvus, minevik ja mitmekesised võimalused on tinginud suure avaliku huvi järve suhtes. Tänu selle läbipaistvale ja rohelisele veele on Rummu karjäärijärv kujunenud populaarseks vaatamisväärsuseks ja turismi sihtkohaks. Järve kasutavad aktiivselt kohalikud elanikud, ettevõtjad ja turistid nii Eestist kui ka välismaalt.