Rummu karjääri haldaja eilsest uppumissurmast: meie sukeldujad tõid surnukeha veest välja

Eile päeval oli karjääri eraomandisse kuuluv osa küll külastajatele piletiraha eest avatud, ent karjääri haldaja Erika Biltse kinnitas Delfile, et uppunud meesterahvas ei sisenenud karjääri nende alalt. "Selle juhtumi osas, ei ole midagi mõelda, nad ei tulnud sisse meie poolelt, nad läksid sisse tagant ja üle aia," sõnas Biltse lisades, et eraomandisse kuuluvale territooriumile jõudis inimene ujudes.

Biltse sõnul oleks ka mõeldamatu tekitada füüsiline vees olev kinnistupiir. "See on absurdne tegevus. See ei ole avalik rand ega avalik ujumiskoht, meil on igalpool ujumiskeelu sildid üleval, me räägime inimestega," tõdes ta ja lisas, et tema teada on eilne uppumissurm seotud terviserikkega. "Meie alal sukeldumisteenust pakkuvad inimesed tõid selle surnukeha sealt välja," sõnas Biltse Delfile.