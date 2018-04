Rukkiräägu kultuuriauhinna pälvinud keelemees Mati Hint: "Söön rukkileiba isegi leivasupi kõrvale!"

Keelemees Mati Hint pälvis tunnustuse rohkem kui pool sajandit väldanud tegevusega Eesti heaks. Rahvuslike põhiväärtuste alalhoidmise eest omistatava auhinnaga tunnustas Eesti Rukki Selts Hinti kui "eesti keele ja meele hoidjat".

Laureaat võttis auhinna vastu 20. aprillil Eesti põllumajandusmuuseumis ning selle andis üle Eesti rukki selts samal päeval toimunud rukki päeva puhul. "Kui mitte millegi muu eest, siis rukkileiva armastajana olen ehk selle auhinna ära teeninud - söön rukkileiba isegi leivasupi kõrvale!" ütles Hint oma tänukõnes.

Mati Hint on aastaid õpetanud ja uurinud Tallinna Ülikoolis eesti keelt ja on praegu ülikooli emeriitprofessor. 1988. aastal astus ta poliitikasse ning oli üks keeleseaduse algatajatest ja koostajatest. VII riigikogu liige aastatel 1992–1995. Tema kirjatööd nii keele- kui ühiskonnaelu teemadel on virgutanud kaasa mõtlema ja arutlema mitme põlvkonna esindajaid.

Rukkiräägu kultuuriauhinda on välja antud 2000. aastast. Esimesena pälvis selle kirjanik Mats Traat, kes ka Mati Hindile auhinna üle andis. Laureaadid on samuti luuletaja Hando Runnel, kunstnik Anu Raud, rahvaluuleteadlane Ingrid Rüütel, rahvatantsujuht Maie Orav, laulja Voldemar Kuslap ja mitmed teised kultuuritegelased. Eelmisel aastal sai Rukkiräägu auhinna Maaleht.