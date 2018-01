RÜE-t hakkab juhtima endine olümpiasportlane, Kristiina Ojuland taandus

Rahva Ühtsuse Erakond valis täna Tamsalus toimunud üldkogul uueks esimeheks olümpiasportlase Pavo Raudsepa.

"Eesti põhiseaduse järgi on meie peamine eesmärk rahvuse ja keele säilimine. Aga igapäevases poliitikas tahaks näha, kaua me seda kukepoksi edasi teeme, vahest polegi need kuked, vaid hoopis petuhhid, " sõnas Raudsepp.

"RÜE on pioneeriks Eesti poliitikas, valides erakonna juhiks inimese rahva hulgast, inimese päriselust. Ma loodan, et meie inimesed saavad tagasi usu, et poliitika ei ole vaid jagatud võim Toompeal. Pavo puhul on tegemist elus karastunud mehega, kes on aus, otsekohene ja hea huumorisoonega," kommenteeris RÜE asutaja, neli aastat erakonda juhtinud Kristiina Ojuland.