Rootsi saaga jätkub: hukkunud mehe põrmu kodumaale toomine on muutunud ootamatult keeruliseks

Hukka saanud mehe venna esindaja sõnul pole välisministeerium piisavalt teinud, et saada Rootsist kätte ta lähedase põrm. Välisministeerium vastab, et pole tõendeid, kas esindaja on üldse inimene, kelleks ta end väidab olevat.

Delfiga võttis ühendust laupäeval Rootsis hukkunud mehe venna esindaja Alar. "Vennal ise on väga raske rääkida sellest, tal tuleb nutt peale," põhjendab Alar esindaja vajalikkust.

Laupäeval tabas Alari esindatavat kurb uudis. Politsei tuli ta ukse taha ja teatas, et tema vend on Rootsis hukka saanud.

Šokeeriva teate järel tuli mõtlema hakata, kuidas Rootsist Eestisse tuua mehe põrm. Selleks helistas Alar nädalavahetusel välisministeeriumisse. "Andsin neile ka venna numbri, nad korra rääkisid temaga ja lubasid tagasi helistada, kuid siiamaani ei ole keegi ühendust võtnud," märgib ta.

Alar ise sattus aga nõiaringi. "Küsimus oli, kuidas me saame hukkunu tagasi koju tuua. Vastuseks anti koguaeg järgmine number või öeldi, et helistame tagasi," räägib ta. "Siiamaani pole keegi mitte tagasi helistanud." Helistada paluti tal nii Rootsi kui ka Eesti numbritel, kuid olenemata riigist ei saanud Alar abi.

"Väide, et välisministeerium abistab igati hukkunu lähedasi - see on kohatu solvang," on Alar nördinud. "Oleme nagu oravad rattas."

Välisministeeriumi avalike suhete osakonna peadirektori Maria Belovase sõnul suhtleb välisministeerium hukkunu vennaga, mitte tema esindajaga. "Kogu info ja asjaajamise osas, millega saatkond abistab, oleme otsekontaktis vennaga," räägib Belovas. Alari väitel on aga vennaga oldud kontaktis ainult ühe korra.

Loe veel

"Keegi, kes nimetab ennast esindajaks, on meie jaoks kolmas isik, kellele me ei saa telefoni teel infot anda, peale selle, et kui on küsimusi, siis kuhu peaks pöörduma" põhjendab Belovas.

Tema sõnul on kahtlane, et vennal üldse mingi esindaja on. "Jah, meiega on kontaktis olnud inimene, kes enda väitel väga lähedalt hukkunu omakseid tunneb. Aga meil pole tõendeid, et nii ka on," märgib ta.

Rootsis hukkunud mehe juhtumit on varjutanud segaduste loor. Alguses väitis Rootsi meedia, et tegemist oli mehe surnuks peksmisega. Hiljem selgus, et mees vigastas ennast kukkudes. Seda kinnitas eile ka Rootsi politsei.