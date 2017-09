Rootsi politsei lasi eestlase surnuks peksmisega seotud kahtlusalused vabadusse

Rootsi politsei. Pilt on illustreeriv.

Väidetavalt üritasid kolleegi surnuks peksnud eestlased kohale kutsutud kiirabi trikitada, suunates nad metsa, kui tegelikult oli nende kõrval auto pakiruumis vigastatud mees. Praeguseks on kõik vahi alla võetud kahtlusalused vabaks lastud.

Rootsi väljaande Aftonbladeti andmeil kutsuti laupäeval kell 15 Stockholmi äärelinna Nackasse kiirabi. Kohale saabudes nägid kiirabitöötajad nelja meest, kes üritasid neid suunata metsa, kuna seal oli meeste väitel vigastatud inimene. Enne kui kiirabitöötajad metsa suundusid, avastasid nad, et meeste kõrvale pargitud auto pakiruumis lebab raskelt vigastatud inimene.

Politsei arvab, et mehed üritasid kiirabitöötajaid trikitada, suunates neid metsa, kus tegelikult kedagi ei olnud. Vigastatud mees, kes on välisministeeriumi kinnitusel eestlane, suri pühapäeva öösel haiglas.

Laupäeval vahistas Rootsi politsei mõrvas kahtlustavana kuus kahtlusalust. Neli neist vabastati pühapäeva hommikul, kaks ülejäänut lõunal. Väidetavalt pole kahtlused piisavalt tugevad, et mehi vahi all hoida.

Juhtunu ümber on palju segadust. Kui algselt kirjutas Rootsi meedia peksmisest, siis nüüd ei ole politsei enam kindel, kas tegemist on kuriteo või õnnetusega. "Ma ei saa kommenteerida, kummaga siin tegu on," rääkis Lõuna-Stockholmi politseinspektor Daniel Löfgren Aftonbladetile. "Peame ootama lahkamistulemusi." Pühapäeval kuulati üle veel neli inimest.

Rootsi politsei Delfile lisakommentaare juhtunu kohta andma ei soostunud.

Õhtulehega vestelnud naise sõnul on ka mehe surnuks peksnud inimesed samuti rahvuselt eestlased. „Täpsemalt asjaolusid ei tea, kuid noored mehed olid omavahel tuttavad ning enamik neist töötab ehitusel. Sjöbrinkeni tänaval asuv maja oli laupäeval pikemat aega ümber piiratud ning hiljem töötasid seal kaua uurijad ja eksperdid,“ ütles ta Õhtulehele.

Välisministeeriumist kinnitati Delfile, et hukkunud mees on eestlane. Rohkem infot hetkel välisministeeriumil ei olnud.