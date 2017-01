Rootsi firma lõpetas hukkunud eesti elektrikute tööandjaga lepingu: nad ei täitnud meie ohutusnõudeid

Novembris Rootsis Tyforsi elektrijaamas kahe Eesti elektriku surmaga lõppenud tööõnnetuse uurimine veel kestab, kuid Rootsi ettevõte Ellevio on ametiühingulehele Arbetet rääkinud, et Eesti alltöövõtja töötajad ei täitnud nende poolt ette kirjutatud ohutusnõudeid ja seetõttu on leping alltöövõtjaga lõpetatud.

Ellevio objektil hukkunud mehed olid Eestis tegutseva ettevõtte Leonhard Weiss Energy palgal.

Leonhard Weiss Energy tegevjuht Mait Kesküll ütles Delfile, et selline lepingu lõpetamine on automaatne tegevus, kui on juhtunud õnnetus.

"Jah, Ellevio on tõepoolest algatanud lepingu lõpetamise ja meie omalt poolt peatanud seal kõik tegevused. Lepingu lõpetamise põhjusena on välja toodud tööõnnetuse juhtum, mis on automaatne tegevus sellistes olukordades. Kuna nii Eesti kui ka Rootsi tööinspektsioonid alles menetlevad seda juhtumit, siis ametlikku süülist alust lepingu lõpetamiseks ei ole ja sellega tegelevad meie õigusbüroo partnerid Rootsis," ütles Kesküll.

Õnnetus Tyforsi elektrijaamas juhtus 2016. aasta 7. novembril, kui eestlased vahetasid elektriliini, mis õnnetuseks oli voolu all. Kaks meest hukkus sündmuskohal. Ellevio pressiesindaja Jonatan Björck andis väljaandes Arbetet teada, et leping Leonhard Weissiga katkestati, sest ettevõtte töötajad ei täitnud ohutusnõudeid.

Elleviol endal töölisi palgal ei ole, vaid kogu välitöö teostavadki alltöövõtjad. "Siiski eeldame samasugust suhtumist turvanõuetesse, nagu oleks tegu meie oma töötajatega," selgitas Ellevio esindaja. Björcki sõnul ei viidanud miski sellele, et õnnetuse oleks põhjustanud keelebarjäär.

Ellevio (ja eelkäija Rootsi Fortumi) objektidel on kolme aasta jooksul viies õnnetuses hukkunud seitse inimest.

Leonhard Weissi esindaja Mait Kesküll ütles, et õnnetuse uurimine alles kestab ning tema andmetel võib see võtta kuni aasta. Seega ei ole ka õnnetuse põhjus selge. Seni ei ole tema sõnul ettevõttele uurimise käigust kuigi palju infot antud. Õnnetuse järel ütles ta, et usutavasti võis tegu olla inimliku veaga, kuna muud põhjust õnnetuseks ei oleks tohtinud olla.

Elektrikud said 30 000-voldise elektrilöögi

Politsei kutsuti Tyforsi elektrijaama eelmise aasta 7. novembril kell 15.31 kohaliku aja järgi. Teatati, et kaks isikut sai väljas elektriliini vahetades elektrilöögi ja hukkus, kirjutas Aftonbladet.

Hukkunud olid Eestist pärit mehed, üks 60. eluaastates ja teine umbes 25-aastane. Nad olid vahetamas elektriliini ja arvasid, et see pole voolu all, kuid paraku siiski oli.

Tegu oli kogu Rootsi peale ainsa surmaga lõppenud elektriõnnetusega möödunud aastal.