Roose esitab ERR-i juhatusse Lillenbergi, Sarve, Rõõmuse ja Oru

1. juunist Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) juhatuse esimehe ametis alustav Erik Roose esitab ERR-i nõukogule juhatuse liikmeteks Joel Sarve, Jaanus Lillenbergi, Urmas Oru ning Riina Rõõmuse, vahendab ERR.

"Soovisin algusest peale lähtuda kehtivast ringhäälinguseadusest, mis täna eeldab viieliikmelist juhatust. Tulenevalt sellest, aga veelgi enam organisatsiooni hetkevajadustest, jagasin vastutusalad nelja valdkonda: finantsid, tehnoloogia, produktsioon / toimetused ning programmid. Need inimesed on minu vaates parim võimalik meeskond, kes antud valdkondi parimal viisil katta suudab,” selgitas Roose kirjas ERR-i töötajatele. “Loodan väga, et nõukogu enamus nõustub minu ettepanekuga.”

Ringhäälingunõukogu koguneb teisipäeval.

Praegu kuuluvad ERR-i juhatusse esimees Margus Allikmaa, Ainar Ruussaar ja Joel Sarv.

Oru oli pikka aega Kanal 2 ja teiste Eesti Meedia tele- ja raadiojaamade juht, Sarv kuulub finantsjuhina ERR-i juhatusse, Lillenberg on ERR-i internetipõhiste teenuste ja infotehnoloogia arendusdirektor, Rõõmus on Vikerraadio peatoimetaja.