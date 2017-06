Roose ERRi juubelikonverentsil: on vaja, et venekeelne kanal läheks korda mitte ainult saatkondadele Kentmanni ja Pikal tänaval

Rahvusringhäälingu 10. aastapäevale pühendatud minikonverentsil visandasid tuleviku ERRi ja ajakirjandust ERRi tänane juht Erik Roose ja äsja ametist lahkunud juht Margus Allikmaa.

Allikmaa sõnul „Aktuaalse Kaamera“ formaat peab või vähemalt võiks juba lähiajal kardinaalselt muutuda. Tema sõnul peaks lühikesi uudisnuppe jääma vähemaks ja nende asemele peaksid tulema pikad süvitsi minevad käsitlused. „Inimesed, kes on uudistest huvitatud, on kella üheksaks oma uudistepäeva juba läbinud,“ põhjendab Allikmaa.

Allikmaa pidas väga oluliseks ERRi eetikanõuniku ametikoha loomist, millest on nüüdseks kujunenud institutsioon ilma milleta ei saa.

Allikmaa küsis Roose käest, kuhu ajakirjandusmaastik suundumas on ja tunnistas, et ise ei oska ta sellele küsimusele vastata. Roose nõustus, et see on keeruline küsimus, millele kodutööd tegemata on raske vastata ja seda vastust ei tea ka need, kes suure ookeani taga suurt ajakirjandust teevad. Siiski leidis ta, et uue meedia vahendite omavahel läbi põimumine jätkub. „Ristplatvormindus süveneb suure agressiivsusega,“ sõnas ta ja lisas, et võidujooksust väljub võitjana see, kes seda kõige paremini optimeerida suudab.

Vaheklipi vahendusel sai debatil sõna sekka öelda ka Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald, kes sõnas, et sünergilise ühistoimetuse loomise ja võimaluste kasutamises on ERR kümme aastat hiljaks jäänud. Soonvald rõhutas, et sünergiakontseptsiooni on lihtne paberile panna, kuid selle tegelikkuses tööle panemine on töömahukas ja aeganõudev.

Puudutati ka venekeelse kanali ETV+ saatust. Allikmaa ja Roose olid nõus, et ära on tehtud suur töö ning kanali peatoimetaja Darja Saart tuleb selle eest tunnustada. Siiski on fakt, et oma sihtgrupi seas pole kanal veel piisavalt oma.

Roose sõnul on vaja, et venekeelne kanal läheks korda mitte ainult saatkondadele Kentmanni ja Pikal tänaval, vaid ka neile, kellele seda tehakse. „Tuntus vene kogukonnas on väike,“ tõdes Roose ja lisab, et on vaja teha turundustegevust, tarbijakäitumist on vaja muuta. „Selle kohta on kirjutatud palju õpikuid. Tarbijakäitumine ei muutu ühe päevaga, aga konkreetseid tegevusi tehes võib midagi saavutada. Seda õpikut pole piisavalt lehitsetud.“

Minikonverentsil said sõna ka Priit Hõbemägi, Rain Kooli, teised Eesti erameedia juhid, Greete Palmiste ning noored ajakirjanikud.