Rooma paavst võib järgmisel aastal külastada Eestit

Apostellik nuntsius isa Philippe Jourdan teatas laupäeval Tallinnas peetud missal, et paavst Franciscus külastab järgmisel aastal tõenäoliselt Eestit, kirjutas ERRi uudisteportaal.

Paavsti visiit oleks seotud Eesti Vabariik 100 sündmustega, kinnitas Eesti katoliku kiriku pressiesindaja Marge Paas.

"Apostellik nuntsius külastas viimastel päevadel Eestit ja tema sõnum oli, et 99 protsenti on kindel, et septembris 2018 võiks Püha Isa külastada Eestit. Täpset kuupäeva ei tea, aga ettevalmistused käivad," ütles Paas paavsti võimaliku visiidi kohta. "Paavsti üldine hoiak on külastada väikeseid riike."