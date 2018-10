Roolis nutitelefoni näppinud juhtide õigustused: mu kabrioletis pole käed-vaba süsteemi; aga midagi pole ju juhtunud; miks kabanossi söömise eest trahvi ei saa?

Tegemist oli sõidukiroolis mobiiltelefoniga tegelenud juhtide koolitusega, mis on mõeldud nendele sõidukijuhtidele, kes autoroolis kõrvaliste tegevustega tegelemise eest olid trahvi asemel valmis tulema 60-minutilisele koolitusele. Koolitust piloteeriti kaks aastat tagasi Viljandis ja eelmisel aastal viis Maanteeamet sarnaseid koolitusi läbi juba nii Pärnus, Tartus, Võrus, Tapal kui ka Viljandis. "Valisime just need linnad, kuna nendes on olemas autokoolid, kus on olemas mobiilne pimeda sõidu simulaaotor, millel on võimalik turvalises keskkonnas praktiliselt kogeda, kuidas kõrvalised tegevused sõidukijuhi tähelepanu hajutavad," sõnas Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Kerli Tallo Delfile.