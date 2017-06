Roolijoodikuid ootab ees šokivangistus

Foto: Andres Putting

Riigikogus läbis teise lugemise seaduseelnõu, millega karmistatakse korduvalt joobeseisundis juhtimisega vahele jäänud sõidukijuhte. Riigikogu õiguskomisjoni esimehe Jaanus Karilaid ütles, et oluline on karmistada korduvalt joobeseisundis liikluses osalevaid juhte, kuna joobeseisundis sõiduki juhtimine on üks levinumaid ja samas ohtlikumaid süütegusid, mis võivad puudutada igaüht.