Rongiga reisijate arv jätkab kasvamist: tänavu on tehtud juba 300 000 reisi enam kui mullu sama ajaga

"Kuigi mõnel pool on sõitjate arv viimastel kuudel ka langenud, näeme tervikuna siiski nõudluse kasvu ja vajadust tihedama sõiduplaani järele,“ märkis Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo olukorda kommenteerides. "Tallinna-Viljandi liinil hakkab sõitma ekspressrong, mis viib reisijad ühest linnast teise vähem kui kahe tunniga. Kiirete ühenduste järele on suur nõudlus, seda näeme nii Tartu kui ka Narva suunal."

Võrreldes eelmise aasta esimese üheksa kuuga on rongiga tehtavate sõitude arv kasvanud 6%, ulatudes 5,7 miljonini. Enim sõite on sel aastal tehtud Tallinna-Paldiski, Tallinna-Tartu ja Tallinna-Riisipere liinidel. Suurima kasvu on toonud Tallinna-Narva liin, kus kogu liini ulatuses on olnud veerandi võrra rohkem sõite kui möödunud aastal. Tallinna ja Narva vahel on reisijate arv seejuures rohkem kui kahekordistunud. Tallinna-Tartu liini sõitjate arv on samuti kasvanud enam kui 10 protsendi võrra.

Elroni piletitulu ulatus üheksa kuuga 12 miljoni euroni, mis on pea veerandi võrra enam kui möödunud aastal.

Möödunud aastal tehti Elroni rongidega 7,3 miljonit sõitu, sõidugraafikus püsis 99,15 protsenti reisidest.