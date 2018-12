Rõivase nihutamine Euroopa Parlamendi valimisnimekirja tippu tekitas erakonnakaaslastes pahameelt

"Tulemuste salastatusest ka kandidaatide endi eest (kuni viimase hetkeni) ei hakka selles võrrandis rääkimagi. Kontrollmehhanismid puuduvad, ignoreerime süüdimatult ka avalikustatut. Muust rääkimata. Mõistes seejuures hukka tulemuste avalikustamise enneaegsust, kuid mitte nurgatagust demokraatiat. Asjatu öelda, et erineme teistest olles demokraatlikumad, kui tegelikult on protsessid fassaad ja tegevus, farss. Ärgem ehtige end sulgedega, mis meile ei kuulu. Jäägem ausaks. Öelgem asju välja nagu nad on.," kirjutas Shabad sotsiaalmeedias.

Reformierakondlaste seas populaarsuselt kolmas Hanno Pevkur aga nimekirja muudatusi väga tõsiselt ei võtnud. "Europarlamendi sisehääletuse eesmärk oli välja selgitada need üheksa inimest, kes nimekirja saavad. Ma tänan südamest kõiki erakonnakaaslasi, kes pidasid õigeks mind toetada ja näha mind ka europarlamendi kandidaadina," teatas Pevkur.

Pevkuri soov oli olla europarlamendi nimekirja ankrumees. Praegu keskendub ta riigikogu valimiste võitmisele Kagu-Eestis. Hiljem on juba terve Eesti rahva otsus see, kas soovitakse teda näha Eesti esindajana ka Euroopa Parlamendis.

Nimekirja juhtiv ekspeaminister Andrus Ansip ütles, et tema pole mingist pahameelest kuulnud. Tema sõnul on tavaline praktika, et nimekirjatoimkond teeb nimekirjades muudatusi.