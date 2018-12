Rõivas viidi kõrgemale: eurovalimiste nimekirjas tõsteti Ansipi järel teisele kohale

“On ülioluline, et iga Eesti esindaja Euroopa parlamendis oleks kontaktide ja kogemustega poliitik, kellel on oma Euroopa võrgustik ja kes on valmis seisma Eesti huvide eest. Kui suurtel riikidel on saadikuid sadakond, siis meil vaid seitse. Reformierakond paneb neile valimistele välja ülitugeva nimekirja, mida juhib edukas Euroopa komisjoni asepresident Andrus Ansip, kellel järgnevad peaministrikogemusega Taavi Rõivas, ning pikaajaline välisminister Urmas Paet. Meie eesmärgiks on Euroopa parlamendi valimised võita,” ütles erakonna esimees Kaja Kallas.

Erakonna nimekirjatoimkonna ettepanekul registreeris juhatus kandidaadid järgmises järjekorras:

Andrus Ansip

Taavi Rõivas

Urmas Paet

Maris Lauri

Kalle Palling

Yoko Alender

Vilja Toomast

Airis Meier

Hanno Pevkur