Rõivas: kui inimene on saanud palka, aga sotsiaalmaksu makstud ei ole, on tegemist pettusega

Minister Riina Sikkuti pakutud lahendus — ravikindlustus kõigile, sh ka maksupõlguritele — annaks Rõivase hinnangul äraspidise tulemuse, sest soodustaks veelgi ümbrikupalkade maksmist.

"Ametisolev valitsus on mitme otsusega suurendanud ümbrikupalkade maksmise atraktiivsust — nii astmeliselt tõusev maksukoormus kui sissetulekust sõltuvad trahvid ning sissetulekust mittesõltuv pension vähendavad motivatsiooni maksta ja saada ausat palka. Ühetaoline ja võimalikult lihtne maksusüsteem seevastu suurendab motivatsiooni maksusid korrektselt tasuda," rääkis Rõivas.

Ta lisas, et ravikindlustusega seotud teemad on riigikogus eeskätt sotsiaalkomisjoni pädevus, aga kui lähtuda sellest, et kasvanud on maksupettuste hulk, peaks kindlasti ka rahanduskomisjon selle teema vastu huvi tundma. "Seni see meil päevakorras olnud ei ole."