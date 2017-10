Rõivas kohtus ahistamisohvriga ajal, mil ta võttis osa reservohvitseride kursusest, riigikogu istungit Rõivas kursuste tõttu ei juhtinud

Riigikogu asespiiker, reformierakondlane Taavi Rõivas kohtus Malaisia reisi ahistamisohvriga eile Tallinnas kohvikus. Seda ajal, mil olid käimas reservohvitseride kursused, mis kestavad esmaspäevast järgmise nädala lõpuni Tartus.

"Seda, kus ja millal ta viibis, peate Taavi Rõivase enda käest küsima," ütles Delfile kaitseväe pressijaoskonna ülem Arvo Jõesalu.

Küsimusele, kas reservohvitseride kursusest osa võtvad inimesed võivad kursuste ajal keset päeva sõita teise linna inimestega kohtuma, vastas Jõgisalu, et "kõik on täiskasvanud inimesed ja kui on vaja asju ajada, siis kursuse juhiga kokkuleppel saab neid ajada".

Rõivas pidi täna juhtima ka riigikogu istungit, kuid tema asemel juhtis Eiki Nestor. Seda just põhjusel, et Rõivas viibib Tartus reservohvitseride kursusel.

Delfi kirjutas täna, et Rõivas käis eile peaegu kaks tundi kestnud kohtumisel naisega, kes Malaisias toimunud peol ahistamise ohvriks langes.

Silmnähtavalt närviline ja murelik Rõivas saabus Rotermanni kvartalis asuvasse restorani Pull täpselt kella kolmeks pärastlõunal, naine kaheksa minutit hiljem.

Peaaegu kaks tundi kestnud vestlus toimus restorani teisel korrusel aknaaluses lauas. Tegemist oli nende esimese kohtumisega pärast ahistamisjuhtumit Malaisias.

Rõivas proovis veenda naist ja hiljem telefonitsi ka ajakirjanikku avaldama Malaisias toimunust lugu ilma ühtegi nime lisamata. Naine lahkus restoranist mõni minut enne viit. Telefoniga rääkiv Rõivas tuli trepist alla paar minutit hiljem, ent ehmatas ja suundus seejärel alumisele korrusele. Jäi mulje, et teda kohutasid kaks maja ees ootavat meest. Rõivase väljumist fotograaf enam ei näinud.