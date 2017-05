Rõivas: Ida-Ukrainas on pidev lahingutegevus

Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas külastas eile Ida-Ukrainas rindejoone lähedal teenivaid Ukraina sõjaväelasi ning sai ülevaate jätkuvast lahingutegevusest.

"Slovjanski linna massiivsete purustuste oma silmaga nägemine ning inimestega kohapeal vestlemine aitab hoomata selle konflikti jätkuvat tõsidust ning on oluliseks täienduseks slaididel ja paberitel saadud briifidele,” ütles Rõivas. "Külastatud Ukraina sõdurite jaoks on sõjategevus, hoolimata rahvusvahelistest protestidest ja Minski kokkulepetest, igapäevane."

Dessantväeosa, mida Rõivas külastas, osales lahingutes Donetski lennujaama pärast ning on kolme aasta jooksul kaotanud üle saja võitleja langenutena ja veel palju rohkem vigastatutena.

"On täiesti selge, et Euroopa Liit peab jätkama Ukraina igakülgset toetamist, sealhulgas sanktsioone Venemaa vastu," lausus Rõivas oma sõnavõtus pärast lahinguväeosa külastust Slovjanskis kriisikeskuses kõneldes. "Soovin, et Eesti jätkaks Ukraina tugevat toetamist ja meenutan ka Venemaaga häid majandussuhteid igatsevatele kolleegidele: Ukrainas käib siiani sõda, mille põhjustas Venemaa sekkumine, et väärata Ukraina rahva poolt valitud läänemeelset arengut vabaduse ja turumajanduse suunal," lisas Rõivas.

Riigikogu aseesimees viibis Ida-Ukrainas Friedrich Naumanni Fondi korraldatud julgeolekukonverentsi raames.