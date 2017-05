Rõivas Harkovi julgeolekukonverentsil: konflikt Ukrainas mõjutab kogu Euroopat

Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas rõhutas täna oma esinemises Ida-Ukrainas Harkovis toimuval julgeolekukonverentsil, et Venemaa agressioon Ukrainas mõjutab kogu Euroopa julgeolekut ning ohustab transatlantilist julgeolekuarhitektuuri.

“Ei ole võimalik, et ühes Euroopa servas toimub sõjaline konflikt ning teine osa Euroopast jääb sellest mõjutamata,” ütles Rõivas: “Euroopa julgeolek on üks tervik ning Ukrainas toimuv meie ühine mure.”

Rõivas märkis, et Venemaa eesmärk on luua ebastabiilsus ka mujal Euroopas, kasutades selleks laialdast tööriistakasti alates propagandast ja valeinformatsioonist kuni küberrünnakuteni : “Ka hübriidohtudesse tuleb suhtuda sama tõsiselt kui konventsionaalsesse rünnakusse, sest nende eesmärk on sarnane - lõhkuda Euroopa ühtsust ning suurendada selle kaudu Venemaa geopoliitilist kaalu. Eestil on sel teemal märkimisväärsed teadmised ning mõistagi peab olema ka valmisolek neid jagada.”

Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas on Harkovis kuni 31 maini. Lisaks esinemisele julgeolekukonverentsil on plaanis veel mitmed kohtumised Ukraina poliitikute ning julgeolekuekspertidega. Homme, teisipäeval külastab Rõivas ka Slovjanskit, et kohtuda Ukraina sõduritega ning saada ajakohast teavet otseallikast.