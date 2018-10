Rohkem kui 500 tervishoiutöötajat saatis avaliku pöördumise: haigekassa riigihange kukkus läbi, inimesed ei saa vajalikku arstiabi

Fertilitase juhataja dr Ivo Saarma sõnul tuleb tunnistada, et eriarstiabi osutaja konkurss on ebaõnnestunud ja viga tuleb parandada. "Pole mõtet otsida süüdlasi ja raisata aega tehtu õigustamisele, vaid tunnistame, et tulemused ei olnud rahuldavad. Uue hanke ja selle patsientide vajadusi arvestavate valikukriteeriumite väljatöötamiseks tuleb võtta piisavalt aega ja kaasata erinevaid huvigruppe ja eksperte väljastpoolt Haigekassat. Seni on võimalik jätkata olemasolevate lepingupartneritega ning lõpetada tänaseks tekkinud totaalne segadus," leidis Ivo Saarma.

Saarma lisas, et uued kriteeriumid peavad välistama igasuguse jokitamise ja trikitamise ning andma patsiendile kindlustunde, et pakutav teenus on kvaliteetne ja tegemist ei ole arstiabi andmise simuleerimisega. "Õigustatud on ka idee kuulutada hanked välja erialade kaupa, et vältida tänast segast olukorda," lisas Ivo Saarma.

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ütles täna, et Lasnamäel jätkuvad haigekassa lepingute toel eriarstide vastuvõtud. „Muretsemiseks ei ole põhjust, arstiabi andmine Medicumis kindlasti jätkub. Medicumis on ainult üks eriala, mille teenuse pakkumist haigekassa rahastuse toel ei jätkata, kuid patsientidele on lisavõimalused olemas,“ kinnitas Parv.

Uuel lepinguperioodil ei paku Medicum enam kõrva-, nina- ja kurguarsti vastuvõttu, sellel erialal on teenuseosutajateks Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla AS ja Lääne-Tallinna Keskhaigla. Hetkel on käimas läbirääkimised Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Medicumi vahel, mille eesmärk on tuua regionaalhaigla kõrva-nina-kurguarsti teenus Medicumi ruumidesse. See tähendab, et patsiendid saaksid samast majas sama teenust ka edaspidi.

Kõiki haigekassa lepingupartnereid erinevate erialade lõikes saavad inimesed vaadata SIIT.