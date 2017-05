Rohkem kui 200 000 inimest kasutab Smart-IDd

Tänase seisuga on Eestis SK ID Solutionsi loodud elektroonilise identiteedi lahenduse Smart-ID kasutusele võtnud juba 50 000 inimest. Kokku on Smart-ID kasutajaid Baltikumis üle 200 000.

Smart-ID kasutajaskond on stabiilselt suurenenud iga päev ning tänaseks on Baltikumis ületatud 200 000 unikaalse Smart-ID kasutaja verstapost. Kui Eestis on Smart-ID kasutajaid pisut enam kui 50 000, siis Lätis on uue autentimisvahendi võtnud kasutusele juba 100 000 ning Leedus 60 000 inimest. Ühes päevas kasutab Smart-IDd keskmiselt 45 000 inimest.

Eelmisel nädalal pälvis Smart-ID Leedus riikliku ettevõtlusauhinna konkursil prestiižika tiitli aasta teenus 2017. Žürii hindas nominentide juures innovaatilisust, loodud lisandväärtust, kasutajate rahuolu ja konkurentsivõimet. Konkursi 12 kategoorias osales 150 toodet ja teenust.

Lisaks SEB Pangale, Swedbankile, DigiDoc portaalile ja teistele e-teenustele on nüüd võimalik Smart-IDd kasutada ka Eesti Gaasi iseteeninduses ning LHV interneti- ja mobiilipangas. Alates tänasest saavad Telia kliendid ettevõtte iseteeninduskeskkondades end autentida ka Smart-ID abil.

"See on järjekordne samm selle suunas, et pakkuda kliendile just talle sobivaimat ja mugavaimat võimalust meie iseteeninduse kasutamiseks. Mobiil-ID puhul näeme oma klientide puhul üha kasvavat kasutusaktiivsust ning loodame olla sarnase trendi tunnistajaks ka Smart-ID puhul," ütles Telia Eesti süsteemide arenduse ja halduse allüksuse juhi Ergo Tars.