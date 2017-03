Roheliste uueks juhiks valiti Züleyxa Izmailova

Nädalavahetusel valis Eestimaa Roheliste üldkogu oma uueks juhiks Noorte Roheliste liidri ja looduskaitsja Züleyxa Izmailova.

"Minu eesmärgiks, nagu paljudel teistelgi rohelistel, on Ökoriik. See tähendab muuhulgas laste ja eakate vaesusprobleemi lahendamist, kohaliku pestitsiidide-vaba toidu pakkumist haridus- ja raviasutustes ning üleminekut hajusa taristuga taastuvenergiale. Leian, et riigi väiksust silmas pidades on praegune olukord lubamatu ning senisest riigijuhtimisest tulenev ohustab otseselt meie keele ja kultuuri püsimajäämist," ütles roheliste uus juht Züleyxa Izmailova.

"Me tahame, et juba sügisestel valimistel pöörataks omavalitsuste areng tervikliku maailmavaate, õnnelike inimeste ja loodusega kooskõlalise kodukandi loomise suunas," lisas Izmailova.

Roheliste eelmise juhi, nüüdse aseesimehe Aleksander Laane sõnul on Züleyxa väga kiiresti õppiv ja julge uue põlvkonna juht. "Ta on end näidanud suurepärase eestvedajana lendorava ja metsade kaitse kampaaniates, olles ka erakonna ase-esimees. Minul läks erakonna eesotsas juba seitsmes aasta, millest esimesed olid erakonna jaoks ülirasked. Me tulime sellest raskest ajast välja ning nüüd, kus toetus on hakanud tõusma ning me oleme taas nähtavamad, on aeg uuendusteks. Ma ise ei kavatse kuhugi kaduda, vaid jään uut juhti koos kogu meeskonnaga toetama."

Erakonna teise aseesimehe Andrei Gudimi kinnitusel on Laane ja eelmine juhatus teinud väga head tööd, vähendanud erakonna võlgasid tublisti ning loonud viljaka pinnase edaspidiseks eduks Eesti poliitikas. "Tunneme ennast sellise jõuna, mis konsolideeriks eestimaalasi Eestimaa puhta maa, vee, toidu ja metsade kaitseks ning annaks kõikidele Eestimaa elanikele võimaluse viia meie riik eeskujude sekka, kellele peab järgnema terve inimkond. Ootame meie ridadesse ja toetajate hulka uusi huvilisi, kes on otsinud selget suunda, kuhu Eesti peaks liikuma."

Erakond on otsustanud osaleda kohalike omavalitsuste valimisel 2017 oktoobris Tallinnas oma nimekirjaga. Teistes piirkondades, sh Tartus, osalevad Eestimaa Rohelised kandidaadid valimisliitude töös.

Juhatuse uus koosseis on Aleksander Laane (aseesimees), Andrei Gudim (aseesimees), Marko Kaasik, Kaspar Kurve, Joonas Laks, Olev-Andres Tinn, Timur Sagitov, Küllike Reimaa.