Rohelised: Eesti poliitmaastik on igav, Tarand, Talvik ja Herkel, tulge tehke meiega oma comeback

Vabaerakond elab läbi aegu, mis Rohelistel tuli ületada pärast 2011 aasta avantüüre võimu kontsentreerimisel. Erakond ei ole äriühing. Seda ei saa juhtida ülevalt alla vaid peab, iga päev, püüdlema selle poole, et erakond oleks juhitud alt üles. Töö liikmetega on siin võtmeküsimus ja tänapäeval on nõudmised poliitikutele pigem kasvanud kui kahanenud. Ma ei heida ette midagi ei Mart Laarile ega Edgar Savisaarele, aga toonaste vahenditega tänapäeval enam hakkama ei saa. Tööd tuleb teha põllu peal. Ajakirjanikud ei käi enam kaamera, mikrofoni ja märkmikuga poliitikute järel vaid lösutavad vaikselt oma mugavates kontoritoolides ja ootavad, millal poliitik midagi põnevat teeb või ütleb.

Sisetülid on igavad. Tegelikult on igav kogu Vabaerakond. Tegelikult on igav kogu poliitmaastik (Eesti 200 kaasa arvatud). Kõige hullem poliitik on see, kes lubab demokraatiat ja esimesel vajadusel selle rakendamisest loobub. Poliitikute kogumid on antud juhul veel eriti halvad, sest praeguse seisuga peaks Eesti vabariigi valitsus esitama parlamendile esimesel korralisel istungil otsedemokraatia eelnõu, aga lootus selleks on kesine.