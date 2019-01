Rohelised arvasid erakonnast välja kaheksa kriminaalkorras karistatut, kanepimüüjad ja -kasvatajad jäeti parteisse

Ülejäänud liikmete suhtes tehakse otsus pärast erakonna aukohtuga konsulteerimist.

"Eestimaa Rohelised leiavad, et kanepi müük peaks olema sarnaselt tubakale ja alkoholile riiklikult reguleeritud," ütles erakonna aseesimees Kaspar Kurve. "Seetõttu oleks silmakirjalik need inimesed erakonnast välja arvata. Me kindlasti ei propageeri kanepi tarbimist, küll aga oleme veendunud, et Eesti tänane poliitika seoses kõnealuse taimega on ise kriminaalselt läbikukkunud.”

Roheliste peasekretäri Joonas Laksi sõnul tegi juhatus kaheksa liikme osas väljaarvava otsuse pärast seda, kui Eesti Päevaleht leidis, et erakonnas on inimesi, kes on oma liigikaaslaste suhtes vägivaldselt käitunud.

"Niivõrd ränkade kuritegude puhul oli juhatuse otsus kiire ja konkreetne – nende inimeste jätkamine Rohelistes pole võimalik," rõhutas Laks.

Ta selgitas, et eelmise aasta detsembris võeti erakonna üldkoosolekul vastu ka põhikirja muudatus, mille järgi on igal välja arvamise ettepaneku saanud erakonna liikmel õigus enda teguviise selgitada.

"Kui kehtivat karistust pole, teeb juhatus kaalutletud otsuse, kas karistatud või erakonna mainet rikkunud inimene saab erakonnas jätkata või mitte. Antud kaheksa juhtumi puhul ei pidanud juhatus võimalikuks nende inimeste täiendavat ülekuulamist juhatuses," selgitas peasekretär.