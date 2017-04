RMK alustab Viimsis istutamist: kaasa lööma oodatakse ka kohalikke

11.aprillil alustatakse Viimsi riigimetsas istutamistöödega. Kohalikke oodatakse kaasa lööma ja RMK tegemistega tutvuma.

Eelmisel nädalal hoo sisse saanud metsa uuendamine Lõuna-Eestis ja saartel on tänu pehmetele ja päikesepaistelistele ilmadele algamas ka Põhja-Eestis. 11. aprilli hommikul alustatakse Viimsi metsaistutusega. Päeva jooksul pannakse kasvama 4000 kuuske. Alates kella 12-st on kohalikel võimalik kaasa lüüa ja RMK tegemistest rohkem teada saada.

RMK Kirde metsakasvatusjuhi Ilmar Paali sõnul on Viimsi poolsaare metsad tavapärasest erinevad. Nimelt on Eestis keskmiselt majandusmetsi 75%, Viimsis on aga samas suurusjärgus metsi kaitse all ja vaid 23% metsades tehakse erinevaid raieid. „Selleks, et poolsaare okaspuumetsad säiliksid, pannakse kõikidel lageraie aladel uus mets kasvama esimesel võimalusel,“ selgitas Paal tavapäraseid metsa uuendamise võtteid. „Ootame ka kohalikke selle aasta esimestele istutustöödele, et kõigil oleks võimalik käed mulda pista ja metsatööde kohta rohkem teada saada.“ Kokku istutab RMK üle Eesti 21 miljonit puud, neist 1,6 miljonit Harjumaal. Viimsi poolsaarel istutatakse riigimetsadesse kokku 70 000 puud ja uus mets pannakse kasvama kokku 28 hektaril.

Istutuskoht asub Alemäe tee ääres, mahasõiduga Leppneeme teelt. Mahasõidu juures näitab viit täpsemat asukohta. Kohaletulijate jaoks on RMK valmis pannud töövahendid, kindad ja taimed.

