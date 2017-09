RKAS nõuab palgatud advokaadibüroo toel: Eesti Päevaleht avaldagu oma allikad

Riigi Kinnisvara aktsiaselts (RKAS), mis on viimase paari kuu jooksul sattunud avalikkuse huvi alla oma juhtkonna iseäralike väljaütlemiste tõttu, nõuab Eesti Päevalehelt ajakirjanduseetikast loobumist ja allikate avaldamist.

RKAS-i eelmine juht Urmas Somelar lahkus töölt mäletatavasti pärast seda, kui selgus, et ta on ettevõtte koosolekul haridusminister Mailis Repsi nimetanud "peast rasedaks", viidates, et väikelapse emana ei ole Reps võimaline adekvaatselt mõtlema ega otsuseid langetama.

Oma jao sai ka kantsler Tea Varrak, keda Somelar „kurjaks tädiks“ nimetas. Koosolekul osales siiski ka inimesi, kellele selline maailmakäsitlus vastuvõetav ei olnud. Salvestus Somelari väljaütlemistega jõudis Eesti Päevalehe valdusse ja organisatsiooni juht pidi tekkinud pahameelelaines lahkuma.

Nüüd on RKAS aga palganud maineka advokaadibüroo Cobalt, et teha kindlaks, kes andis salvestise Eesti Päevalehe ajakirjanikule Kärt Anveltile.

"Võttes arvesse, et nimetatud lindistus sisaldab ärisaladusi, siis palume see koheselt tagastada RKAS-le. Lisaks sellele palume kinnitada, et ajalehe Eesti Päevaleht ega ka Kärt Anvelti valduses ei ole nimetatud lindistuse koopiaid," nõudis vandeadvokaat Liina Naaber-Kivisoo.

"Lisaks sellele palume informatsiooni selle kohta, kes nimetatud lindistuse Eesti Päevalehe toimetusele või Kärt Anveltile edastas," jätkas ta.

Eesti Päevaleht oma allikaid mõistagi paljastada ei saa: "Kärt Anveltil kui ajakirjanduslikul eesmärgil informatsiooni töötleval isikul on meediaseaduse paragrahvist 15 tulenev õigus ja kohustus jätta avaldamata andmed, mis võimaldavad tuvastada informatsiooniallika. Seega ei pea me võimalikuks väljastada informatsiooni, kes Kärt Anveltile informatsiooni avaldas," ütles Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald oma vastuses riigifirmat esindavale vandeadvokaadile.

RKAS on juba vallandanud kliendisuhtehalduri Kristel Meieri, kes saatis kurikuulsa helisalvestise riigihalduse minister Jaak Aabile, mistõttu jõudis koosolekul toimunu suurema avalikkuseni. Meier vaidlustas vallandamise töövaidluskomisjonis.

Aab peab lekitaja väljaselgitamist ebaoluliseks teemaks. "Minu arust on sel teemal sisuline vaidlus olulisem, kui see, kes selle lekitas," ütles Aab ja lisas, et tema seda salvestust ajakirjanikule ei saatnud.

Aab, kellele RKAS otseselt allub, oleks ka Meieri vallandamata jätnud. "Aga see ei ole minu tasandi otsustada," ütles Aab ja lisas, et tema tegi vaid ettepaneku Somelarile mõelda tagasiastumise peale.

RKAS-i juhatuse liige Tanel Tiits ütles Delfile, et advokaadibüroo on palgatud töövaidluskomisjonile tõendite kogumiseks, et selgitada välja kõik asjaolud, mis juhtumiga seotud on ning taastada ettevõtte maine, mis skandaali tõttu kahjustada sai. Kui palju selleks ristikäiguks maksumaksja raha kulub, pole esialgu veel selge.

"Pärast intsidenti jäi RKAS peksupoisi ja süüdlase rolli. Tahame tõestada, et oleme korralik ettevõte," ütles Tiits ja lisas, et eesmärgiks on ka saada Eesti Päevalehe toimetuselt kätte ärisaladus.

"Eesti Päevalehe peatoimetaja (Urmo Soonvald - toim.) on raadioeetris ise väitnud, et EPL-il on rohkem kui see, mis meediasse lekkis. Kui EPL-i toimetuses on terve RKAS-i halduskomitee koosoleku lindistus, mis on selgelt ärisaladus, siis me küsimegi, et palun andke meie ärisaladus tagasi," ütles Tiits.