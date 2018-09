Risto Berendson lahkub Postimehe ridadest

"Sõbrad, minu 11 aastat kestnud töö Postimehes saab tänasega otsa. See oli väga hea aeg. Ma olen kõige eest tänulik. See oli rikastav aeg. Nüüd puhkan ja siis vaatan, mis edasi... Nagu öeldakse: olen pakkumistele avatud," seisis Berendsoni teates.

Risto Berendson kinnitas Delfile, et Postimehes oli täna tema viimane tööpäev. Küsimusele, miks pikaajalise tööandjaga eriteed mingi, vastas Berendson: "Kui ühel üksusel on sisuliselt kaks juhti, siis targem on varem või hiljem ikkagi lahku minna. Kogu lugu, muud põhjust ei olnud."

Edasiste plaanide osas Berendson veel miskit öelda ei osanud, täna sõidab ta sõpradega puhkusele ja kavatseb aja maha võtta.