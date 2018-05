Ristlaan, Ilves ja Vink: kas korruptsiooni on Tallinnas palju või vähe?

Kõige tuntum viimase aja korruptsioonijuhtum on Tallinna Linnatranspordi AS-i juhtum, kus kahtlustuse said kokku neli juhtivtöötajat.

Põhitegija selles asjas on bussiremonditöökodade asejuht Jaanus Vink, keda kahtlustatakse suures ulatuses altkäemaksu võtmises aastatel 2012-2017 selle eest, et kindlad ettevõtted saaks eelise nii kasutatud busside kui ka remonditeenuste ja kaupade hankimise käigus. Altkäemaksuna saadud vara maht ulatub kahe miljoni euroni.

Äramärkimist väärib, et linnapea Taavi Aasa eellane Edgar Savisaar on ka altkäemaksu võtmise süüdistusega kohtu all. Kahtlustuse on saanud ka endine abilinnapea Arvo Sarapuu.

