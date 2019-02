RISTIINIMESE KOMPASS: Eesti peapiiskop võrdles parteide programme kiriku seisukohtadega

"Kahjuks ei leidnud mitu ettepanekut mõne erakonna juures isegi valdkonnapõhist kajastamist. Sellisel juhul ei olnud võimalik punkte üldse anda. Põhimõtteliselt kehtis hindamisel lihtne printsiip: mida rohkem EKNi ettepanekuga seotud ja neid toetavaid programmilisi seisukohti erakonna programmist leidsin, seda rohkem sain anda erakonnale punkte," kirjeldab Viilma.

Kui tulemustest rääkida, siis punktide liitmise tulemusel moodustunud pingerea eesotsas troonib peaminister Jüri Ratase juhitud Keskerakond 32 punktiga, järgneb Isamaa 28 punktiga. Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraadid 19 punktiga, millele järgnevad sama suurusjärguga Reformierakond 17 punktiga, Vabaerakond 15 punktiga ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 14 punktiga. Pingerea lõpetab Eesti 200, millele sain anda 6 punkti. Kuna Eestimaa Roheliste ja Elurikkuse Erakonna programmid keskendusid Viilma hinnangul peamiselt vaid mõnele konkreetsele eluvaldkonnale ega hõlma ühiskonda piisavalt laiahaardeliselt, ei kajastu nende seisukohad Ristiinimese valimiskompassis üldse.

"Enne, kui esitatud tulemustele tuginevalt mingeid lõplikke järeldusi teha, tuleb konstateerida: nagu ei kata EKNi ettepanekud kogu kristlikku ühiskonnakorraldust, ei saa ka eeldada, et erakondade programmid oleksid usutunnistusdokumendid. Nõnda tuleb minu tehtud analüüsi vaadata rangelt ainult EKNi esitatud ettepanekute kontekstis, mis tähendab seda, et tulemus ei anna hinnangut erakonna või selle kandidaatide kristlikule maailmavaatele või üldisele kirikusõbralikkusele.

Siiski kajastab minu tehtud punktitabel seda, kui tõsiselt üks või teine erakond EKNi esitatud ettepanekuid võttis ning kuidas oma programmi tehes neisse ja ettepanekute tegijatesse suhtus. Seega, alltoodud graafik ei esita objektiivset pilti mitte sellest, kui kristlik on oma olemuselt üks või teine erakond, vaid seda, kui palju on erakonnad oma programmides arvestanud EKNi ettepanekutega. Võimalik, et see siiski annab ka mingil määral aimu erakonna üldistest hoiakutest kiriku või kristluse suhtes. Või vähemalt seda, millises ulatuses on usu ja kirikuga seotud küsimused konkreetse erakonna vaateulatuses."

Lõpetuseks tõdeb Viilma, et nii mõnegi erakonna lubaduste täitumiseks peab olema väga palju usku nii erakonna nimekirjas kandideerijatel endil, eriti aga valijal.

"Kõige olulisem on siiski, et iga ristiinimesest valija koostaks oma isikliku valimiskompassi ega joonduks ainult minu või ka kellegi teise koostatud lihtsustatud mudelite järgi. Ristiinimese tõeliseks valimiskompassiks on ja jääb Pühakiri, mille valgusesse tuleb asetada eraldi iga kandidaat ja erakond koos nende seniste tegude ja antud lubadustega," lisas Viilma.