Rio de Janeiros asuv Kristuse kuju saab vabariigi aastapäeval sinimustvalge valgustuse

Brasiilias Rio de Janeiros asuv Cristo Redentori ehk Lunastaja Kristuse kuju saab 24. veebruari õhtul Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul sinimustvalge valgustuse.

"Rõõm on teada anda, et Eesti sajandal sünnipäeval 24. veebruaril on Rio de Janeiro Kristuse kuju kella 18st kuni 19ni meie rahvusvärvides," kirjutas Eesti suursaadik Brasiilias Mart Tarmak sotsiaalmeedias.

Wikipedia andmetel on Lunastaja Kristuse kuju Brasiilia ja kogu maailma suurim Art Deco stiilis skulptuur. Kuju on 39,6 meetrit kõrge ja kaalub 635 tonni. Merepinnast on Jeesuse kuju umbes 700 meetri kõrgusel. 7. juulil 2007 arvati Kristuse Lunastaja kuju uute maailmaimede hulka.