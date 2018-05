Ringkonnakohus jättis halduskohtu otsuse Reidi tee vaidluses muutmata

Kaebaja tugines roheala vähenemisele Kadrioru pargi kaitseala merepoolsel alal, kuid ringkonnakohtu hinnangul ei ole alust arvata, et inimeste heaolu väheneks määral, mis välistab tee ehitamise.

"Tegemist on linnakeskkonnaga ning piirkonnaga, kus liikluskoormus on suur. Liikluskoormus oli suur juba 10 aastat tagasi. Kadrioru pargi kaitseala küll väheneb Russalka kuju poolsel alal, kuid pargi üldpindala silmas pidades on muutus alla ühe protsendi. Mere rannajoon ei ole vastavas piirkonnas valdavalt enam looduslik, ühel pool asuvad sadamarajatised, teisel pool Pirita tee rajatised. Suured rohe- ja puhkealad on Kadrioru pargi näol inimestele kättesaadavad Reidi tee vahetus läheduses. Reidi tee ehitamise käigus rajatakse rannapromenaad ja sellega seotud taristu," märkis ringkonnakohus, nõustudes vastustajaga (Tallinna linn), et kaebaja väited inimeste heaolu vähenemisest ei ole põhjendatud.

Otsuse peale võib riigikohtule esitada kassatsioonkaebuse hiljemalt käesoleva aasta 1. juuniks.