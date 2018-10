Rimi lõpetab ühekordsete plasttoodete müügi

„Lisaks jätkusuutlikule materjalile on veel üks oluline aspekt see, et pakendid aitaksid kaasa toodete pikemale kõlblikkusajale ning aitaksid vähendada tänu sellele toidujäätmeid,“ rääkis Vaido Padumäe. „Näiteks vaakumpakendamisel kasutatakse vähem plastikut, mis ühtlasi pikendab ka toidu säilivusaega. Selline pakendamine vähendab kauplustes toidujäätmeid 40% ulatuses ning aitab kaasa transpordisüsteemi tõhustamisele, ühtlasi on alused ise tarbijate jaoks lihtsamini taaskasutatavad."

Rimi Eesti Food AS kauplused kuuluvad Rootsi kapitalil põhineva Rimi Baltic AB kaupluste hulka, mille ainuomanikuks on ICA Gruppen AB. Kokku on Rimi Baltic AB-l kolmes Balti riigis 263 kauplust, sealhulgas 80 hüpermarketit (neist 14 Eestis), 145 supermarketit (neist 70 Eestis), 38 odavmüügikauplust Lätis. Rimi pakub Eestis tööd ligi 2700 inimesele.