Rikutud puhkus? Tallinna lennujaamas ootab ligi 150 inimest infosulus juba tunde lendu Egiptusesse

"Tallinna lennujaamas on lõksus umbes 150 inimest, kes ootavad endiselt lendu Hurghadasse, mis pidi väljuma kell 17.25. Inimesed on lennujaamas alates 16.00, nagu lennureisimise üldised nõuded ette näevad. Viimase informatsiooni kohaselt peaks lend toimuma kell 23.40. Lennufirma täpsemat informatsiooni ei anna, reisikorraldaja Kidy Tour kontakttelefonile ei vasta," teatas Delfiga ühendust võtnud reisija.

Reisijatele jagati küll kella seitsme ajal õhtul reisija sõnul toidukupongid, kuid neid ei olnud võimalik tükk aega realiseerida, kuna kohvikud olid selles lennujaama osas, kust väljuvad lennud EL-välistesse riikidesse, suletud.

Teine sama lennu reisija ütles Delfile, et enamik reisijatest on väiksed lapsed. "Lend on mitmeid korda edasi lükatud ja tundub, et lubatud uut lennukit on jällegi rike tabanud," lisas reisija.

Kella 23 ajal seisis lennujaama kodulehel, et reedel kell 17.25 Hurghadasse väljuma pidanud lennufirma GetJet reis Hurghadasse on edasi lükatud südaööni.

Foto: Kuvatõmmis, Tallinna lennujaama koduleht

Reisikorraldaja ja lennujaama kontaktidelt ei õnnestunud Delfil reede õhtul kommentaariks kedagi tabada.